В возрасте 93 лет умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко.

Она также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер. Греко родилась в 1927 году, во время Второй мировой войны была арестована нацистами. После войны началась ее артистическая карьера, изначально в кафе и ресторанах. Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю и не прекращала выступать до 89 лет.