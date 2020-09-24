В возрасте 93 лет умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко.

Она также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер. Греко родилась в 1927 году, во время Второй мировой войны была арестована нацистами. После войны началась ее артистическая карьера, изначально в кафе и ресторанах. Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю и не прекращала выступать до 89 лет.
2020-09-24T03:15:38+03:00
2020-09-24T03:15:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 24 сентября 2020
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