Съемки первого отечетсвенного кино в космосе пройдут на борту МКС осенью 2021 года.

Как рассказал ТАСС гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, практически одновременно с российской съемочной группой на МКС на корабле Crew Dragon прилетят режиссер трилогии про Джейсона Борна Даг Лайман и актер Том Круз, которые намерены также снять свой первый блокбастер в космосе. Режиссером российского фильма стал автор «Холопа» Клим Шипенко. Эрнст надеется снять первый фильм в космосе быстрее Голливуда.