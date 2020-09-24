Съемки первого отечетсвенного кино в космосе пройдут на борту МКС осенью 2021 года.

Как рассказал ТАСС гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, практически одновременно с российской съемочной группой на МКС на корабле Crew Dragon прилетят режиссер трилогии про Джейсона Борна Даг Лайман и актер Том Круз, которые намерены также снять свой первый блокбастер в космосе. Режиссером российского фильма стал автор «Холопа» Клим Шипенко. Эрнст надеется снять первый фильм в космосе быстрее Голливуда.
2020-09-24T03:11:42+03:00
2020-09-24T03:11:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 24 сентября 2020
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