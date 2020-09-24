Экипаж МКС готовится к поискам утечки воздуха в российском сегменте станции.

Как сообщает NASA, для поисков будет использоваться ультразвуковой течеискатель. О небольшой утечке воздуха на МКС стало известно в августе. Как сообщалось, она была выявлена еще в сентябре 2019 года, но в последнее время ее темп увеличился — МКС сейчас теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. Размер предполагаемого отверстия в корпусе одного из модулей станции может составлять около 0,1 мм. Поиски утечки не принесли результатов, однако специалисты утверждают, что она не угрожает ни станции, ни экипажу. При этом в «Роскосмосе» ранее заявляли, что утечка находится в американском сегменте.