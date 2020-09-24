В американском городе Ситка на Аляска приступили к демонтажу памятника Александру Баранову.

Как передает ТАСС, перемещение статуи правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков в местный исторический музей планируется завершить до конца октября. Памятник расположен в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Убрать памятник Баранову из центра летом потребовала группа местных жителей, которая сочла, что он может оскорблять чувства представителей коренных народов. Местные власти пошли навстречу этим требованиям.