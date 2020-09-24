В Лондоне впервые пройдут испытания вакцины от коронавируса путем заражения добровольцев.

По сведениям Financial Times, исследование начнется в январе, а официально объявят о нем на следующей неделе. Организаторы полагают, что такое тестирование позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году. Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины (какой именно, не уточняется, а через месяц им введут «контрольную дозу».