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03:07, 24 сентября 2020

В Лондоне впервые пройдут испытания вакцины от коронавируса путем заражения добровольцев.

По сведениям Financial Times, исследование начнется в январе, а официально объявят о нем на следующей неделе. Организаторы полагают, что такое тестирование позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году. Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины (какой именно, не уточняется, а через месяц им введут «контрольную дозу».



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