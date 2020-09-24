Дональд Трамп не исключает, что регулятору откажут в ужесточении требований к вакцине от коронавируса.

По мнению президента США, ужесточение требований является чисто политическим ходом. Как отмечает «Вашингтон пост», введение более жестких требований сделает маловероятным возможность одобрения препарата к выборам, которые пройдут в США 3 ноября. Трамп неоднократно подчеркивал, что вакцина может быть готова до этой даты.
2020-09-24T03:05:47+03:00
2020-09-24T03:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 24 сентября 2020
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