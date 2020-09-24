ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир» в 12 тыс. руб.

Он поступил в аптечные сети 21 сентября. Производитель объясняет высокую стоимость лекарства его эффективностью. «Арепливир» был одобрен Минздравом в июне. Изначально его можно было применять только в больницах под наблюдением врачей, но затем Минздрав разрешил его амбулаторное применение.
2020-09-24T03:04:41+03:00
2020-09-24T03:04:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 24 сентября 2020
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