ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир» в 12 тыс. руб.

Он поступил в аптечные сети 21 сентября. Производитель объясняет высокую стоимость лекарства его эффективностью. «Арепливир» был одобрен Минздравом в июне. Изначально его можно было применять только в больницах под наблюдением врачей, но затем Минздрав разрешил его амбулаторное применение.