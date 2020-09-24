Два гражданина России получили в Греции по 300 лет лишения свободы.

Они признаны виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Как передает ТАСС, осужденные вину отрицают. По их словам, они нашли через интернет работу на круизном судне для перевозки туристов. В июле этого года по аналогичным обвинениям еще двое россиян получили в Греции по 253 года тюрьмы, в январе и феврале четверых человек приговорили к 395 годам каждого. Более двух десятков граждан России ожидают приговора.