Два гражданина России получили в Греции по 300 лет лишения свободы.

Они признаны виновными в перевозке нелегальных мигрантов. Как передает ТАСС, осужденные вину отрицают. По их словам, они нашли через интернет работу на круизном судне для перевозки туристов. В июле этого года по аналогичным обвинениям еще двое россиян получили в Греции по 253 года тюрьмы, в январе и феврале четверых человек приговорили к 395 годам каждого. Более двух десятков граждан России ожидают приговора.
2020-09-24T02:10:56+03:00
2020-09-24T02:11:01+03:00
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02:10, 24 сентября 2020
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