Актер Юрий Яновский по решению суда отправлен в СИЗО.

Он подозревается в убийстве транссексуала из Таджикистана и расчленении его тела. По версии следствия, 53-летний актер убил своего гостя 13 января в отеле на Васильевском острове Петербурга. Затем он прятался в Твери, но вернулся, чтобы спрятать тело. Останки обнаружили в июне в реке Мга в Ленобласти.