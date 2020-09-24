Актер Юрий Яновский по решению суда отправлен в СИЗО.

Он подозревается в убийстве транссексуала из Таджикистана и расчленении его тела. По версии следствия, 53-летний актер убил своего гостя 13 января в отеле на Васильевском острове Петербурга. Затем он прятался в Твери, но вернулся, чтобы спрятать тело. Останки обнаружили в июне в реке Мга в Ленобласти.
2020-09-24T02:09:47+03:00
2020-09-24T02:09:51+03:00
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02:09, 24 сентября 2020
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