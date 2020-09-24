Сервис TikTok по запросу российских властей удалил около 250 записей об ЛГБТ.

Об этом директор TikTok по связям с органами госвласти в Европе Тэо Бертрам рассказал, когда по видеосвязи давал показания комитету по цифровым технологиям Палаты общин Великобритании. Бертрам уточнил, что с 1 января по 30 июля TikTok по требованию властей разных стран удалил около 500 видеозаписей. Около половины из них — по запросу России, которая, как указывает CNBC, «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество». В этой связи Бертрам заявил, что российский закон ужасен… но TikTok должен выполнять требования страны, в которой работает.