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02:07, 24 сентября 2020

Губернатор Миссури Майкл Парсон и его супруга Тереза заразились коронавирусом.

В заявлении на официальном сайте губернатора отмечается, что Парсон на время прекратит участие в официальных мероприятиях, но продолжит исполнять свои обязанности. Его подчиненным «в качестве меры предосторожности» проведут тесты на Ковид-19.



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