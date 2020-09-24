Губернатор Миссури Майкл Парсон и его супруга Тереза заразились коронавирусом.

В заявлении на официальном сайте губернатора отмечается, что Парсон на время прекратит участие в официальных мероприятиях, но продолжит исполнять свои обязанности. Его подчиненным «в качестве меры предосторожности» проведут тесты на Ковид-19.
2020-09-24T02:07:26+03:00
2020-09-24T02:07:30+03:00
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02:07, 24 сентября 2020
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