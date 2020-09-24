Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер уходит на домашний карантин.

У себя в Твиттере он пишет, что у сотрудника одного из министерств торговли неназванной страны ЕС, который приезжал в Берлин на этой неделе, выявлен коронавирус. Сам Альтмайер сдал тест на коронавирус в прошлую пятницу и он оказался отрицательным. Альтмайер стал вторым членом кабинета министров ФРГ, который ушел на карантин. В среду такое же решение принял глава МИД Хайко Маас из-за того, что у одного из его личных охранников был выявлен COVID-19.
2020-09-24T02:06:29+03:00
2020-09-24T02:06:34+03:00
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02:06, 24 сентября 2020
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