Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер уходит на домашний карантин.

У себя в Твиттере он пишет, что у сотрудника одного из министерств торговли неназванной страны ЕС, который приезжал в Берлин на этой неделе, выявлен коронавирус. Сам Альтмайер сдал тест на коронавирус в прошлую пятницу и он оказался отрицательным. Альтмайер стал вторым членом кабинета министров ФРГ, который ушел на карантин. В среду такое же решение принял глава МИД Хайко Маас из-за того, что у одного из его личных охранников был выявлен COVID-19.