Власти Петербурга разрешили все массовые мероприятиях, кроме «проводимых с целью выражения мнения».

В администрации губернатора интернет-изданию «Фонтанка» рассказали, что поправки в постановление о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса разрешают проводить конференции, но не митинги и пикеты В администрации уточнили, что последние поправки разрешают проводить конференции, форумы, брифинги и собрания жильцов.