Власти Петербурга разрешили все массовые мероприятиях, кроме «проводимых с целью выражения мнения».

В администрации губернатора интернет-изданию «Фонтанка» рассказали, что поправки в постановление о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса разрешают проводить конференции, но не митинги и пикеты В администрации уточнили, что последние поправки разрешают проводить конференции, форумы, брифинги и собрания жильцов.
2020-09-24T02:05:29+03:00
2020-09-24T02:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714043-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 24 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…