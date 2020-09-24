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02:04, 24 сентября 2020

На акциях протеста в Минске накануне задержаны «несколько десятков человек».

Такую информацию предоставила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич. Между тем, по данным белорусского правозащитного центра Весна, по всей республике вчера силовики задержали около 200 протестующих против инаугурации Александра Лукашенко. По данным правозащитников, больше всего задержанных — в Минске.



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