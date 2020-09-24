Прибывающие из-за границы россияне должны оставаться на изоляции до получения отрицательного теста на COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой. Ранее Роспотребнадзор не уточнял, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов. Ранее в Кремле утверждали, что оснований для возвращения к режиму изоляции, как это было весной, нет.