«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Бишкек.

Как сообщает авиакомпания, регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по Четвергам. Обратный рейс Бишкек — Москва будет отправляться по пятницам. Прибывающие в аэропорты Киргизии пассажиры международных рейсов обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, на карантин прилетевших в республику пассажиров отправлять не будут.
2020-09-24T01:09:49+03:00
2020-09-24T01:09:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714037-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 24 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…