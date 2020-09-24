«Аэрофлот» с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Бишкек.

Как сообщает авиакомпания, регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по Четвергам. Обратный рейс Бишкек — Москва будет отправляться по пятницам. Прибывающие в аэропорты Киргизии пассажиры международных рейсов обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, на карантин прилетевших в республику пассажиров отправлять не будут.