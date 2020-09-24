КХЛ признала, что коронавирусом заражен каждый восьмой игрок Лиги.

COVID-19 выявлен у 87 участников нынешнего чемпионата из 681. Число заболевших с четверга прошлой недели возросло более чем вдвое. Между тем, приостанавливать соревнования КХЛ не планирует. Всего в связи с коронавирусом перенесено 15 матчей.
2020-09-24T01:08:33+03:00
2020-09-24T01:08:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 24 сентября 2020
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