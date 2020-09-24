КХЛ признала, что коронавирусом заражен каждый восьмой игрок Лиги.

COVID-19 выявлен у 87 участников нынешнего чемпионата из 681. Число заболевших с четверга прошлой недели возросло более чем вдвое. Между тем, приостанавливать соревнования КХЛ не планирует. Всего в связи с коронавирусом перенесено 15 матчей.