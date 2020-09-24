От коронавируса умер депутат Госдумы Ваха Агаев.

67-летний депутат проходил лечение в Москве и последние дни находился в коме. Агаев два последних созыва избирался в ГД по спискам КПРФ. В нижней палате парламента он был зампредом комитета по вопросам собственности.
2020-09-24T01:07:17+03:00
2020-09-24T01:07:21+03:00
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01:07, 24 сентября 2020
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