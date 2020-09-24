Еще 15 пациентов с коронавирусом, по данным оперативного штаба, скончались в Москве за сутки.

Таким образом, число жертв Ковид-19 в столице достигло 5115.
2020-09-24T01:06:12+03:00
2020-09-24T01:06:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 24 сентября 2020
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