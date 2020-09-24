Вашингтон не может рассматривать Лукашенко как законного президента Белоруссии.

Как заявил ТАСС представитель американского Госдепа, выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а объявленные результаты были сфальсифицированы. Накануне во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, который в шестой раз возглавил страну.