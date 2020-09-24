Вашингтон не может рассматривать Лукашенко как законного президента Белоруссии.

Как заявил ТАСС представитель американского Госдепа, выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а объявленные результаты были сфальсифицированы. Накануне во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, который в шестой раз возглавил страну.
2020-09-24T01:05:18+03:00
2020-09-24T01:05:22+03:00
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01:05, 24 сентября 2020
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По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…