Ведущий Артем Шейнин, по версии The Insider, является самым высокооплачиваемым пропагандистом российского ТВ

Артем Шейнин, по утверждениям интернет-издания The Insider, является самым высокооплачиваемым ведущим общественно-политических программ на российском ТВ. Годовой доход сотрудника Первого канала оценивается почти в 100 млн рублей.

Шейнин, который ведет программу «Время покажет», по доходам заметно опережает других ведущих аналогичных шоу, утверждают источники, которые, по их словам, имеют доступ к базам Федеральной налоговой службы. Именно эти данные ведомства, говорится в публикации, стали основой для оценки официального дохода сотрудников госканалов.

Из них, например, следует, что второе и третье место делят главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее муж, ведущий программы НТВ «Международная Пилорама» Тигран Кеосаян. По версии The Insider, на двоих за год они могли заработать около 150 млн рублей. Следом за ними идет сотрудник телеканала «Россия» Владимир Соловьев – как утверждается в публикации, за год он зарабатывает чуть более 50 млн рублей. Эта сумма, согласно публикации, рассчитывается с учетом поступлений от личной фирмы журналиста «СВ Консалтинг», получающей сотни миллионов рублей от Сбербанка.

Находящийся на 5 месте ведущий программы «Постскриптум» на ТВЦ и член Совета Федерации Алексей Пушков, по словам авторов расследования, имеет значительно меньший годовой доход – около 18 млн рублей.

Герои публикации The Insider указанные в ней сведения пока не комментировали.