«Открытые медиа»: Компания,связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, восстанавливает Средние торговые ряды в Москве

Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, по данным интернет-издания «Открытые медиа» восстанавливает Средние торговые ряды в Москве. На реконструкцию здания на Красной площади фирма «Мегалайн» получит, по данным издания, 22 млрд рублей. Сумма одного этого контракта лишь чуть меньше, чем заработок подконтрольных Пригожину компаний на госконтрактах с Минобороны за несколько лет, отмечают авторы расследования. Это один из самых дорогих российских реставрационных проектов за последнее десятилетие. На Средние торговые ряды государство потратит больше, чем на реконструкцию Соловков, а также московских Речного вокзала и Политехнического музея вместе взятых.