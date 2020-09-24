«Открытые медиа»: Компания,связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, восстанавливает Средние торговые ряды в Москве

Компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, по данным интернет-издания «Открытые медиа» восстанавливает Средние торговые ряды в Москве. На реконструкцию здания на Красной площади фирма «Мегалайн» получит, по данным издания, 22 млрд рублей. Сумма одного этого контракта лишь чуть меньше, чем заработок подконтрольных Пригожину компаний на госконтрактах с Минобороны за несколько лет, отмечают авторы расследования. Это один из самых дорогих российских реставрационных проектов за последнее десятилетие. На Средние торговые ряды государство потратит больше, чем на реконструкцию Соловков, а также московских Речного вокзала и Политехнического музея вместе взятых.
2020-09-24T00:07:02+03:00
2020-09-24T00:07:02+03:00
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00:07, 24 сентября 2020
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