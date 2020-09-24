Швеция обвинила российский флот в нарушении границы

В Стокгольме утверждают, что два военных корабля 14 сентября незаконно вошли в шведские территориальные воды королевства, передает местный телеканал TV4. Этот инцидент, по словам министра обороны Швеции, произошел у западного побережья страны. Глава военного ведомства Петер Хультквист сказал, что по его сведениям, с кораблями связались по рации, они вскоре покинули территориальные воды Швеции. Российское посольство эти обвинения пока не комментирует.
2020-09-24T00:05:39+03:00
2020-09-24T00:05:39+03:00
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00:05, 24 сентября 2020
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