Швеция обвинила российский флот в нарушении границы

В Стокгольме утверждают, что два военных корабля 14 сентября незаконно вошли в шведские территориальные воды королевства, передает местный телеканал TV4. Этот инцидент, по словам министра обороны Швеции, произошел у западного побережья страны. Глава военного ведомства Петер Хультквист сказал, что по его сведениям, с кораблями связались по рации, они вскоре покинули территориальные воды Швеции. Российское посольство эти обвинения пока не комментирует.