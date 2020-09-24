Великобритания ужесточила ограничения, связанные с эпидемией коронавируса

В основном, они затронут массовые мероприятия.

Правительство Великобритании ввело целый комплекс новых правил для развлекательных и питейных заведений. Теперь все бары, кафе и рестораны обязаны закрывать свои двери для посетителей в десять вечера. Также клиентов больше нельзя будет обслуживать у барных стоек – заказы принимаются только когда клиенты сидят за столами в зале.

Ещё предполагается, что у каждого заведения должен быть свой QR-код. То есть изображение, которое посетители будут фотографировать и загружать в специальное приложение Национальной Службы Здравоохранения. Таким образом ведомство отслеживает, в каких местах и с кем собираются люди. Если кто-то из них заразится, в будущем собранные данные могут помочь ведомству выявлять и другие случаи коронавируса.



Также правительство Великобритании в очередной раз попросило жителей регулярно мыть руки менее двадцати секунд, носить маски и соблюдать социальную дистанцию около двух метров.

Резкий рост распространения коронавируса наблюдается в Великобритании с начала осени. Если в конце августа там фиксировали примерно по тысяче новых случаев в день, то сейчас их выявляют более пяти тысяч.