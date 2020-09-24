Вашингтон отказался считать Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии после того, как он провел инаугурацию

В Госдепартаменте США подчеркнули, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. А объявленные результаты Белый дом считает сфальсифицированными и не отражающими законность. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уверен, что формат самой инаугурации Лукашенко лишь сильнее подрывает его репутацию. Церемония прошла без предварительных анонсов и прямой трансляции. После нее Лукашенко отдельно поблагодарил военных и силовые структуры Белоруссии.

Вечером в Минске и других белорусских городах жители вышли на протесты в связи с инаугурацией Лукашенко. По данным правозащитного центра «Весна», были задержаны более 150 человек. Милиция также подтвердила использование водометов в Минске.

Накануне отказались считать Лукашенко законным президентом Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия.

