Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5115. Это данные Оперативного штаба.
2020-09-23T23:09:21+03:00
2020-09-23T23:09:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714007-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:09, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…