Жители Хабаровска уже 75-й день подряд вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Они собрались на площади Ленина у здания краевой администрации. Полиция в свою очередь предупреждает, что акция не была согласована, пишет сетевое издание «МБХ медиа». Однако задержанных не было. Собравшиеся прошли шествием по главным улицам города. Акции в поддержку Фургала начались после его задержания в начале июля. Экс-губернатора обвиняют в причастности к убийствам, он вину отвергает.
2020-09-23T23:03:39+03:00
2020-09-23T23:03:39+03:00
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23:03, 23 сентября 2020
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