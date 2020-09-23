Жители Хабаровска уже 75-й день подряд вышли на акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Они собрались на площади Ленина у здания краевой администрации. Полиция в свою очередь предупреждает, что акция не была согласована, пишет сетевое издание «МБХ медиа». Однако задержанных не было. Собравшиеся прошли шествием по главным улицам города. Акции в поддержку Фургала начались после его задержания в начале июля. Экс-губернатора обвиняют в причастности к убийствам, он вину отвергает.