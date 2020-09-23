Депутаты Госдумы предложили коллегам из бундестага создать совместную группу по делу об отравлении Алексея Навального. Об этом сказал глава думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, единоросс Василий Пискарев.

Вся собранная информация, по мнению Пискарева, показывает, что в России против Алексея Навального не совершалось никаких противоправных действий. Он обвинил тех, кто писал об отравлении в получении финансирования из-за границы и попытке спровоцировать протесты.