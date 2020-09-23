Власти США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Как сказали в Госдепартаменте страны, прошедшие 9 августа выборы не были ни свободными, ни справедливыми. А результаты, которые объявил Центризбирком республики в Вашингтоне считают сфальсифицированными и нелегитимными. До США отказались считать Лукашенко законным президентом Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия. Сам Лукашенко сегодня провели инаугурацию, она состоялась без анонса и прямой трансляции.