Власти США не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Как сказали в Госдепартаменте страны, прошедшие 9 августа выборы не были ни свободными, ни справедливыми. А результаты, которые объявил Центризбирком республики в Вашингтоне считают сфальсифицированными и нелегитимными. До США отказались считать Лукашенко законным президентом Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва и Латвия. Сам Лукашенко сегодня провели инаугурацию, она состоялась без анонса и прямой трансляции.
2020-09-23T23:02:09+03:00
2020-09-23T23:02:09+03:00
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23:02, 23 сентября 2020
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