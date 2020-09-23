Полиция Петербурга задержала организатора мероприятия «Politics slam» Максима Иванцова из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ

Полиция Санкт-Петербурга задержала организатора мероприятия «Politics slam» Максима Иванцова из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очевидец Иван Штейнерт. «В центре Петербурга в баре «Бакалавриат» было выступление, посвященное трансгендерным людям. Как только началась сама лекция, туда сразу же зашли полицейские. С ними была съемочная группа, которая представилась сотрудниками агентства «РИА ФАН». Организатора мероприятия Максима Иванцова задержали и увезли в отделение», — рассказал он.

По словам Штейнерта, полицейские искали в зале людей моложе 18 лет, так как якобы получили заявление о «пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», но так никого и не нашли. «Сейчас группа активистов ждет возле 78-ого отделения полиции, пока выпустят Иванцова. Возле них распылили перцовый баллончик, но серьезно никто не пострадал», — заключил он.