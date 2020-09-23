В России скоро могут зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса. Об этом президент Владимир Путин сказал, выступая сегодня перед членами Совета Федерации. По словам главы государства, российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. По словам президента, с просьбой оказать содействие в вакцинировании к российской делегации обратились сотрудники ООН.