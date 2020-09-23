В России скоро могут зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса. Об этом президент Владимир Путин сказал, выступая сегодня перед членами Совета Федерации. По словам главы государства, российские ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. По словам президента, с просьбой оказать содействие в вакцинировании к российской делегации обратились сотрудники ООН.
2020-09-23T22:33:15+03:00
2020-09-23T22:34:42+03:00
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22:33, 23 сентября 2020
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