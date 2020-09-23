Таганский суд Москвы арестовал рэп-музыканта Эльмина Гулиева по делу о ДТП на Остоженке. Такое решение приняла судья Альбина Тимакова. Гулиев признал вину и сказал, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с дохода от музыки, передает агентство ТАСС. Защита просила отпустить его под домашний арест.

Между тем следователи объявили, что в крови виновника аварии обнаружили наркотические вещества. Кроме того, на заседании было объявлено, что Гулиев судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В результате аварии в понедельник пострадали три человека.