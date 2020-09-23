Число задержанных на протестах в Минске, по данным агентства «Интерфакс», превысило сотню. Жесткие задержания происходят по всему городу. Больше всего их в центре, где протестующих хватают как силовики в форме, так и неизвестные в штатском, передает агентство. Сообщается о применении слезоточивого газа, в милиции это отрицают, в то же время там подтверждают использование водометов.