Соединенные Штаты не признают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии

Об этом в американском Госдепартаменте сказали после того, как Лукашенко провел церемонию инаугурации в Минске. По словам представителя внешнеполитического ведомства, выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не подтверждали легитимность. Ранее отказались признавать Лукашенко Легитимным Германия. Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия и Словакия.
2020-09-23T22:31:30+03:00
2020-09-23T22:31:30+03:00
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22:31, 23 сентября 2020
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