Концерт в поддержку протестующих граждан Белоруссии «Партизан-фести» пройдет в интернете. Ранее его хотели провести в одном из московских клубов, однако найти площадку не удалось, сказал «Эху» один из организаторов фестиваля поэт и продюсер Александр Елин. Он добавил, что концерт в интернете, как и планировалось, пройдет в понедельник 28 сентября в 19.30. Адрес, по которому его можно будет посмотреть, будет объявлен дополнительно на сайте «Новой газеты» или в фейсбуке в аккаунте «Партизан-фест».
2020-09-23T22:07:20+03:00
2020-09-23T22:07:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2713977-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:07, 23 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…