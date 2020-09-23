Концерт в поддержку протестующих граждан Белоруссии «Партизан-фести» пройдет в интернете. Ранее его хотели провести в одном из московских клубов, однако найти площадку не удалось, сказал «Эху» один из организаторов фестиваля поэт и продюсер Александр Елин. Он добавил, что концерт в интернете, как и планировалось, пройдет в понедельник 28 сентября в 19.30. Адрес, по которому его можно будет посмотреть, будет объявлен дополнительно на сайте «Новой газеты» или в фейсбуке в аккаунте «Партизан-фест».