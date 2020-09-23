Доллар сегодня поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля, однако рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро на фоне стабилизации новостного фона.

Заведующий лабораторий анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов считает, что на ослабление рубля сейчас влияет несколько факторов, которые связаны с общей неопределенностью в мировой экономике и с тем, что Россия мало поддерживает национальную валюту. В четвертом квартале на фоне стабилизации мировой экономики рубль может укрепит свои позиции, считает эксперт.