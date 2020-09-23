Российский депутатский корпус понес потери от коронавируса

Вечером стало известно о смерти в результате заражения новой инфекцией депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Еще накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что не менее десяти депутатов остаются в больницах из-за коронавируса. Володин попросил Владимира Бортко и других депутатов в возрасте работать на заседаниях дистанционно. Он подчеркнул, что в случае необходимости депутаты могут вернуться в зал, высказать свою позицию и проголосовать.