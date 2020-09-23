Z Архив новостей новости
5 10 6 2855
22:05, 23 сентября 2020

Российский депутатский корпус понес потери от коронавируса

Вечером стало известно о смерти в результате заражения новой инфекцией депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Еще накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что не менее десяти депутатов остаются в больницах из-за коронавируса. Володин попросил Владимира Бортко и других депутатов в возрасте работать на заседаниях дистанционно. Он подчеркнул, что в случае необходимости депутаты могут вернуться в зал, высказать свою позицию и проголосовать.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 212 6 17411 18.09
Новости

В Минске в эти минуты проходит инаугурация Александра Лукашенко на должность президента Белоруссии При этом до последнего момента официально дата церемонии не объявлялась…

5 77 6 7015
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 365 6 41937 19.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 188 6 22124 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Как утверждает французская газета «Монд», Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальным сам принял «Новичок» В публикации говорится, что президент отозвался о политике как о простом баламуте в интернете, который уже симулировал болезни…

5 51 6 7226
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 75 6 9430 22.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 365 6 46941 18.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 139 6 19391 10:24
Блоги

Борис Зимин бизнесмен

По поводу выписки Алексея Навального из больницы Выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и врачей, вколовших антидот. Уверен и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) догадывались, что произошло и чьим планам противодействуют…

5 61 6 9449 21:37
Новости

МИД РФ: «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова…

5 108 6 17016
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 205 6 33236 20.09
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Самое сильное выступление на Генассамблее Путин точно выбрал абсолютно другую тональность: там, где Трамп обещает, что именно США победят вирус, российский лидер говорит о глобальном сотрудничестве в борьбе с пандемией…

5 160 6 25720 06:51
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 68 6 11064 14:27
Новости

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Немецкие врачи заявили, что не исключают полного выздоровления Навального…

5 80 6 13084
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 11672 11:50
Новости

Ведущий Артем Шейнин, по версии The Insider, является самым высокооплачиваемым пропагандистом российского ТВ Доход сотрудника Первого канала за год, как утверждает сетевое издание, составил почти 100 млн. рублей…

5 35 6 6043

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко вступил в должность президента Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке…

5 73 6 20219
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 93376 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3307263
«Великие ограбления»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3382 20.09
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Повышали пенсионный возраст зря Повышали пенсионный возраст зря Безусловно, малый и средний бизнес только спасибо скажет за снижение страховых взносов, однако может статься, что расплачиваться за эту меру в скором времени придется будущим пенсионерам…

5 81 6 201270 17.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Откуда взялась злосчастная бутылка? Откуда взялась злосчастная бутылка? Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа…

5 562 6 160003 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8758651
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4643880

Сегодня в эфире