Стихийные массовые протесты в Минске против инаугурации Александра Лукашенко сопровождаются задержаниями

Помимо этого наблюдаются столкновения между участниками акции и силовиками.

Группы численностью от нескольких десятков до нескольких тысяч человек стали появляться в различных частях центра Минска этим вечером. В протестах участвуют и автомобилисты: в ряде случаев они начинали резко замедлять ход и сигналить.

В это же время в город въехала военная техника. Силовики, которые на нескольких предыдущих акциях, как правило, проводили задержания далеко не в начале протестов, на этот раз сразу приступили к жестким действиям. Агентство ТАСС передает, что в районе Дворца спорта протестующих жестко избили.

Силовики, в том числе, применяют водометы – это официально подтверждают в минской милиции, передает уже агентство «Интерфакс». Кроме того, очевидцы сообщают о применении слезоточивого газа, а белорусское интернет-издание Tut.by – о единичных стрельбе и даже взрыве у метро «Пушкинская» в центре Минска. Предположительно речь может идти о выстрелах свето-шумовыми патронами.

Одновременно в акции участвуют неизвестные в балаклавах без распознавательных знаков: по данным белорусских СМИ, они также задерживают людей. В ряде случаев в них, как отмечается, летели бутылки. Всего минская милиция сообщает о 10 задержанных, в то время как по данным правозащитного центра «Весна» их уже более 60. Поступают данные и о пострадавших: среди них, к примеру, женщина с разбитой головой.

Инаугурация Александра Лукашенко на должность президента, которая стала поводом для протестов в Минске и других белорусских городах, состоялась сегодня днем. При этом заранее она не анонсировалась ни государственными СМИ, ни самими властями.

Соединенные штаты не могут признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом, как передает агентство РИА Новости, несколько минут назад сказали в американском Госдепартаменте.