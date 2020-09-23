Алексей Навальный пока остается на лечении в Германии. Врачи прогнозируют полное выздоровление, сказала его пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Сегодня стало известно, что Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite. Политик рассказал, что ему предстоит курс физиотерапии. Тем временем в МИДе России сегодня сказали, что по их сведениям в деле об отравлении главного критика Кремля нет «российского следа».
2020-09-23T21:32:58+03:00
2020-09-23T21:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 23 сентября 2020
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