Алексей Навальный пока остается на лечении в Германии. Врачи прогнозируют полное выздоровление, сказала его пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Сегодня стало известно, что Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite. Политик рассказал, что ему предстоит курс физиотерапии. Тем временем в МИДе России сегодня сказали, что по их сведениям в деле об отравлении главного критика Кремля нет «российского следа».