ФАС пока не получала ходатайства «Яндекса» о покупке «Тинькофф банка»

Федеральная антимонопольная служба пока не получала ходатайства «Яндекса» о покупке «Тинькофф банка». В ведомстве сказали агентству ТАСС, что считают преждевременной оценку возможных рисков, поскольку у них нет всех необходимых документов. В то же время там напомнили, что подобная сделка подлежит предварительному согласованию с ФАС. Накануне было объявлено, что «Яндекс» предварительно договорился с головной структурой банка, TCS Group, о покупке кредитной организации. Сумма сделки составит почти $5,5 млрд.