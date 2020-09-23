ФАС пока не получала ходатайства «Яндекса» о покупке «Тинькофф банка»

Федеральная антимонопольная служба пока не получала ходатайства «Яндекса» о покупке «Тинькофф банка». В ведомстве сказали агентству ТАСС, что считают преждевременной оценку возможных рисков, поскольку у них нет всех необходимых документов. В то же время там напомнили, что подобная сделка подлежит предварительному согласованию с ФАС. Накануне было объявлено, что «Яндекс» предварительно договорился с головной структурой банка, TCS Group, о покупке кредитной организации. Сумма сделки составит почти $5,5 млрд.
2020-09-23T21:32:51+03:00
2020-09-23T21:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 23 сентября 2020
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