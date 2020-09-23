СК возбудил уголовное дело о нападении на силовиков во время стычки в дагестанском селе Красноармейское

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на силовиков во время стычки в дагестанском селе Красноармейское. По словам представителей ведомства, во вторник сельчане, недовольные межеванием земли, закидали силовиков камнями и повредили служебные машины. Пострадали несколько человек. Конфликт в Красноармейском начался из-за строительных работ на участках, обещанных местными властями депортированным в Чечню дагестанцам, пишет интернет-издание «Медиазона». Земельный спор длится уже более 10 лет.