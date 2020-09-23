Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы в одном из районов Минска, где проходят акции протеста. Как пишет местное издание tut.by, стрельба была слышна в районе улицы Немига в центре города. Что именно там произошло, не уточняется, в белорусской столице силовики сегодня задерживают участников акции протеста против инаугурации президента Александра Лукашенко. Сообщается о десятках задержанных, использовании милицией водометов и слезоточивого газа.