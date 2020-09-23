Евросоюз планирует активизировать высылку беженцев, которым отказали в статусе. В рамках реформирования законодательства об убежище Брюссель намерен ускорить рассмотрение ходатайств, пишет немецкий сайт DW. Страны-члены Евросоюза будут иметь возможность содействовать в деле выдворения беженцев, вместо того чтобы принимать их на жительство по квотам, следует из новой концепции миграционной политики сообщества. Крупнейший миграционный кризис произошел в Европе 5 лет назад. Все это время Брюсселю не удается реформировать законодательство об убежище.
2020-09-23T21:04:43+03:00
2020-09-23T21:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 23 сентября 2020
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