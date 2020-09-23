Евросоюз планирует активизировать высылку беженцев, которым отказали в статусе. В рамках реформирования законодательства об убежище Брюссель намерен ускорить рассмотрение ходатайств, пишет немецкий сайт DW. Страны-члены Евросоюза будут иметь возможность содействовать в деле выдворения беженцев, вместо того чтобы принимать их на жительство по квотам, следует из новой концепции миграционной политики сообщества. Крупнейший миграционный кризис произошел в Европе 5 лет назад. Все это время Брюсселю не удается реформировать законодательство об убежище.