Соединенные штаты вводят новые санкции против Кубы. Под запрет попадут кубинские сигары и ром, объявил президент страны Дональд Трамп. Министерство финансов также запретит американским путешественникам останавливаться на объектах, принадлежащих кубинскому правительству. Гражданам США будет запрещено участвовать в профессиональных мероприятиях на Кубе, конференциях, спортивных соревнованиях, семинарах. Вашингтон обвиняет Гавану в репрессиях против инакомыслящих.