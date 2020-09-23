Соединенные штаты вводят новые санкции против Кубы. Под запрет попадут кубинские сигары и ром, объявил президент страны Дональд Трамп. Министерство финансов также запретит американским путешественникам останавливаться на объектах, принадлежащих кубинскому правительству. Гражданам США будет запрещено участвовать в профессиональных мероприятиях на Кубе, конференциях, спортивных соревнованиях, семинарах. Вашингтон обвиняет Гавану в репрессиях против инакомыслящих.
2020-09-23T21:04:31+03:00
2020-09-23T21:04:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 23 сентября 2020
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