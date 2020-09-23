Китайский видеосервис TikTok признал, что удаляет видео с ЛГБТ контентом по запросу российских властей

Директор TikTok по связям с правительством и государственной политике в Европе Тэо Бертрам рассказал, что с начала года и по 30 июня были удалены более 500 видео по требованию разных стран. Около половины этих запросов поступило из России, приводит американский телеканал CNBC слова топ-менеджера. Бертрам добавил, что считает российское законодательство в этом вопросе ужасным, однако сервис должен выполнять требования страны, в которой работает.
2020-09-23T21:04:18+03:00
2020-09-23T21:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 23 сентября 2020
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