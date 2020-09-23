Количество очных мероприятий у президента Владимира Путина будет постепенно становиться больше. В то же время базовым форматом пока останется видеоконференция, сказал агентству РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Приглашать прессу на мероприятия, по его словам, еще не планируется. Путин сегодня впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами и побеседовал за круглым столом с учеными-атомщиками.