Количество очных мероприятий у президента Владимира Путина будет постепенно становиться больше. В то же время базовым форматом пока останется видеоконференция, сказал агентству РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Приглашать прессу на мероприятия, по его словам, еще не планируется. Путин сегодня впервые за несколько месяцев лично провел два крупных мероприятия в Кремле: встречу с сенаторами и побеседовал за круглым столом с учеными-атомщиками.
2020-09-23T21:03:28+03:00
2020-09-23T21:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 23 сентября 2020
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