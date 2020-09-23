Власти Дагестана объявили награду до 1 млн рублей за помощь в поимке бежавших заключенных

Администрация республики просит поделиться информацией, которая помогла бы в поимке беглецов. Шестеро осужденных сделали подкоп и бежали из исправительного учреждения минувшей ночью. Они были осуждены на сроки от 8 до 15 лет, двое из них по обвинению в убийствах, рассказали в тюремном ведомстве. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело против сотрудников колонии.