Власти Дагестана объявили награду до 1 млн рублей за помощь в поимке бежавших заключенных

Администрация республики просит поделиться информацией, которая помогла бы в поимке беглецов. Шестеро осужденных сделали подкоп и бежали из исправительного учреждения минувшей ночью. Они были осуждены на сроки от 8 до 15 лет, двое из них по обвинению в убийствах, рассказали в тюремном ведомстве. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело против сотрудников колонии.
2020-09-23T21:03:24+03:00
2020-09-23T21:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 23 сентября 2020
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