Число внутренних мигрантов в мире за полгода выросло почти на 15 миллионов. Это люди, которые были вынуждены покинуть привычные места проживания из-за вооруженных конфликтов, насилия и природных катаклизмов. В конце прошлого года, как пишет газета «Коммерсантъ», в мире насчитывалось более 50 млн внутренних мигрантов. В большинстве случаев люди вынуждены бежать из-за природных катаклизмов. Следом идут вооруженные конфликты.
2020-09-23T20:33:36+03:00
2020-09-23T20:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 23 сентября 2020
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