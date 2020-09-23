Число внутренних мигрантов в мире за полгода выросло почти на 15 миллионов. Это люди, которые были вынуждены покинуть привычные места проживания из-за вооруженных конфликтов, насилия и природных катаклизмов. В конце прошлого года, как пишет газета «Коммерсантъ», в мире насчитывалось более 50 млн внутренних мигрантов. В большинстве случаев люди вынуждены бежать из-за природных катаклизмов. Следом идут вооруженные конфликты.