Антиправительственные акции протеста проходят в Египте

Их участники требуют отставки президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает турецкое агентство «Анадолу». Протесты организованы после призывов проживающего в Испании оппозиционера Мухаммеда Али. По предварительной информации, акции протеста проходили еще минувшей ночью в различных городах Египта. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране.