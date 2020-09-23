Антиправительственные акции протеста проходят в Египте

Их участники требуют отставки президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает турецкое агентство «Анадолу». Протесты организованы после призывов проживающего в Испании оппозиционера Мухаммеда Али. По предварительной информации, акции протеста проходили еще минувшей ночью в различных городах Египта. Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране.
2020-09-23T20:33:10+03:00
2020-09-23T20:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 23 сентября 2020
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