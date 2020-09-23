Россия может ответить на высылку из Болгарии двух дипломатов

Об этом сказали в посольстве России в Софии. Болгарский МИД объявил сегодня, что двое сотрудников дипмиссии должны в течение 72 часов покинуть страну. Россиян подозревают в шпионаже. По данным прокуратуры республики, они в течение нескольких лет собирали сведения о состоянии и техническом оснащении болгарской армии. В российском посольстве в свою очередь настаивают, что послу так и не было представлено доказательств, которые подтверждают противоправную деятельность дипломатов.
2020-09-23T20:32:45+03:00
2020-09-23T20:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 23 сентября 2020
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